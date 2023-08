Decreto caro voli | compagnie aeree contro l' Italia Ministero | In linea norme Ue

Le compagnie aeree hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire in merito alcontro ilvoli, varato dal governo italiano per limitare le tariffe aeree su alcune rotte, come quelle per la Sicilia e la Sardegna. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) ...leggi anchevoli, compagnie contro Italia. Mimit: "Rispettate regole" FOTOGALLERY Ipa/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Rincari, dal gas al cibo. Per cosa si spenderà di ...Un gruppo di compagnie aeree europee invita la Commissione europea a intervenire contro ilitaliano che limita le tariffe aeree su alcune rotte. L'ente Airlines for Europe (A4E) - che rappresenta tra gli altri Air France - Klm, Lufthansa e Ryanair - ha invitato Bruxelles "a chiarire ...

Decreto caro voli, compagnie aeree chiedono intervento Ue su tetto prezzi Adnkronos

Sassari Le compagnie aeree temono che il decreto del governo italiano sulle tariffe possa avere un effetto domino e decidono di rivolgersi direttamente alla Commissione Ue con una lettera – riportata ...Il ministro Urso: «Misura in linea con le direttive di tutela dei consumatori». L'intervento è scattato dopo le speculazioni sulle tratte con la Sicilia ...