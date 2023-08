Decreto caro voli | compagnie aeree chiedono intervento Ue su tetto prezzi

Roma, 16 ago. " Le compagnie aeree hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire in merito alcontro ilvoli, varato dal governo italiano per limitare le tariffe aeree su alcune rotte, come quelle per la Sicilia e la Sardegna. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) ...... al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e ilenergia. In particolare, ildel Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023 ripartisce le risorse (con ...Le compagnie aeree europee sono sul piede di guerra. A esse non va già il tetto sui prezzi dei biglietti come disciplina il- voli del governo Meloni. In particolare i vettori riuniti in Airlines for Europe hanno chiesto alla Commissione europea di intervenire contro il piano del governo italiano per la ...

Appello delle compagnie aeree a Bruxelles contro il decreto caro-voli dell'Italia LA STAMPA Finanza

