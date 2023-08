Deco torna al Barcellona | è il nuovo DS dei blaugrana

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 agosto 2023)fa ufficialmente ritorno al: l’ex centrocampista è ildirettore sportivo deiIlha comunicato il ritorno dinel ruolo di direttore sportivo. La nota ufficiale qui di seguito. IL COMUNICATO – L’FC Barcelona e Anderson Luis de Souza “” hanno raggiunto un accordo per il suo ingresso nel club. Il giocatore della prima squadra tra il 2004 e il 2008 firma un contratto da direttore sportivo del Club per le prossime tre stagioni.sarà incaricato di impostare la filosofia sportiva dell’FC Barcelona e mettere insieme la squadra con l’allenatore e diventare capo della sezione calcio. Questa incorporazione è in linea con la dichiarazione rilasciata il 2 maggio in cui il presidente e il ...