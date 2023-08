Deco è il nuovo direttore sportivo del Barcellona

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'ex giocatore del Barcelonaè stato nominatodel club catalano in sostituzione di Mateu Alemany. Lo ha annunciato il Barça in un comunicato stampa. Il centrocampista della ...

, 45 anni, si occuperà "della filosofia sportiva del club e della costruzione della squadra insieme all'allenatore (Xavi) e alla dirigenza". . 16 agosto 2023ha firmato un contratto su base triennale e cercherà di aiutare Xavi a riportare in alto il Barcellona.Commenta per primo Il Barcellona ha annunciatocomedirettore sportivo. L'ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, 45 anni, è già al lavoro per centrare quello che può diventare il suo primo colpo sul mercato: il terzino ...

Barcellona, Deco è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale Tuttosport

L'ex giocatore del Barcelona Deco è stato nominato direttore sportivo del club catalano in sostituzione di Mateu Alemany. Lo ha annunciato il Barça in un comunicato stampa. (ANSA) ...L'unione tra quei vecchi giocatori non è mai venuta meno, tanto che alla prima occasione utile tutti vogliono nuovamente lavorare tra di loro ... su un altro vecchio volto degli anni di gloria: Deco.