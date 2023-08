Darren Kent | morto a 36 anni l' attore de Il Trono di Spade

... l'attore de 'Il Trono di Spade' A dare la notizia è stata la sua agenzia, la Carey Dodd Associates: 'È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e clienteè ...L'attore britannico, che è apparso in episodi delle serie tv Il trono di spade , I miserabili e Green Fingers , è morto a Londra all'età 36 anni dopo una lunga battaglia contro l'osteoporosi, l'artrite e una ...L'attore britannico, che è apparso in episodi delle serie tv 'Il trono di spade', 'I miserabili' e 'Green Fingers', è morto a Londra all'età 36 anni dopo una lunga battaglia contro l'osteoporosi, l'artrite e ...

E' morto Darren Kent, attore di 'Il trono di spade' aveva 36 anni Adnkronos

A dare la notizia della scomparsa dell'attore britannico - apparso in episodi delle serie tv "Il trono di spade", "I miserabili" e "Green Fingers" - è stata la sua agenzia ...