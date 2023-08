Daniele Dal Moro | lite social con Guendalina Canessa | pubblica un audio privato Cosa è successo

La formazione bianconera, guidata in panchinaresponsabile tecnico del settore giovanile Luca ... il già citato Avonto, Flavio Gay (Virtus Cassino) ePesenato (Omnia Pavia).pastore tedesco quando era bambina, e poi il cocker Poldo e l'amatissimo Oliver, il labrador ... Si chiama Whisky il biondissimo cocker diBossari, Filippa Lagerback, 49, e della figlia ......Mercoledì 16 agosto al Teatro Romano di Gubbio si terrà un grande omaggio a Pino. ...nel Cortile del suggestivo Palazzo Ducale di Gubbio alla guida del suo eccellente Quartet completato...

Daniele Dal Moro, lite pazzesca con Guendalina Canessa: cosa succede Libero Magazine

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Lite furibonda sui social tra Guendalina Canessa e Daniele Dal Moro. L'ex vippone è scoppiato nei confronti dell'influencer pubblicando anche un audio della ...