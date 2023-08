Dal magazziniere al giardiniere | oltre 250 offerte di lavoro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La sintesi delledialle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego provinciali. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono consultare tutti i dettagli dellee i requisiti richiesti. Centro per l’Impiego di Albino – impiego.albino@provincia.bergamo.it n.14 20329 IDRAULICO INSTALLATORE luogo di: CASNIGO 20278 AIUTO PIZZAIOLO luogo di: VERTOVA 20279 CAMERIERE luogo di: VERTOVA 20289 AIUTO CARPENTIERE / TUBISTA / SALDATORE luogo di: ALBINO 20211 AIUTO FALEGNAME luogo di: GAZZANIGA 20306 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di: ...

