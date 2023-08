Da prima a penultima della zona euro In pochi mesi il testacoda dell’economia italiana con un Pil in calo dello 0 | 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Italianella, davanti soltanto all’Austria, per andamento del Pil nel secondo trimestre del 2023. È quanto emerge dalla stima flash distat che per l’intera areamoneta unica segnala una crescita0,3% dopo il valore invariato del primo trimestre. In Italia, come già segnalato nella rilevazione Istat, il Pil risulta invece in0,3% dopo il rialzo0,6% del primo trimestre. Tra le altre grandi economia la Germania registra uno 0%, la Francia un + 0,5%, la Spagna + 0,4%, il Belgio +0,2%. Peggio solo l’Austria che ha chiuso il periodo aprile-giugno in flessione0,4%. Italia in media viceversa per quanto concerne la produzione ...