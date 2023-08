Da Auschwitz non è mai tornato nessuno

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Di Vincenzo Calafiore 17 Agosto 2023 Udine Le foto contenute in questo articolomi sono state concesse per l’utilizzo dal mio amico fraterno Gianpiero Bovolenta ancora adesso in visita ad, che ringrazio della gentile concessione.Evento umano, anzi troppo umano, dal quale si dovrebbe e si deve ripartire ogni giorno per indagare sulle radici individuali e collettive del razzismo, della xenofobia, dell’antisemitismo. Si celebra ogni anno la giornata della memoria o della “ SHOA’ “ per ricordare a questa umanità che non si dovranno mai più ripetere altreBirkenau , Mauthausen…. E questa è una grande utopia, è una grande illusione, perché come da Hiroshima e Nagasaki, daquest’uomo, questo umano, non ha imparato nulla, perché ancora adesso di guerra ...