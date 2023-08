Cuneo | uccide il padre a coltellate e un altro uomo | in fuga nei boschi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ricercato un 21enne olandese dopo il duplice omicidio a Montaldo di Mondovì Sono in corso le ricerche di un 21enne olandese che, dopo aver ucciso ile una Montaldo di Mondovì, in provincia di, è fuggito a piedi nei. L’altra vittima, a quanto si apprende, era il padrone della casa dovee figlio alloggiavano per le vacanze. Le ricerche sono condotte dai carabinieri a terra e con un elicottero. Dalle prime informazioni sembra che il 21enne soffrisse di problemi psichici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono in corso le ricerche di un 21enne olandese che, dopo aver ucciso il padre e un altro uomo a Montaldo di Mondovì, in provincia di, è fuggito a piedi nei boschi. L'altra vittima, a quanto si apprende, era il padrone della casa,a dove padre e figlio alloggiavano per le vacanze. Le ricerche sono condotte dai carabinieri a ...Articolo in aggiornamento... È caccia all'uomo nei boschi di Montaldo di Mondovì, in provincia di, dove sono in corso le ricerche del 21enne olandese che ha ucciso il padre a coltellate per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto trapelato, il giovane soffrirebbe di ...Mondovì,il padre e fugge nei boschi: ricercato giovane 21enne Ha ucciso il padre a coltellate e poi è ... E' successo a Montaldo di Mondovì , in provincia di. L'omicida è un giovane di 21 ...

Cuneo, uccide a coltellate il padre e un amico che li ospitava e fugge nei boschi. È caccia all'uomo Corriere della Sera

Nei boschi attorno a un borgo collinare in provincia di Cuneo decine di carabinieri danno la caccia, da oggi pomeriggio, a un giovane di 21 anni, che avrebbe ucciso a coltellate il padre e un ...Nei boschi attorno a un borgo collinare in provincia di Cuneo decine di carabinieri danno la caccia, da oggi pomeriggio, a un giovane di 21 anni, che avrebbe ucciso a coltellate il padre e ...