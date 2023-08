Cuneo Luca Brignone ucciso da un’onda anomala a Tenerife

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023), 25 anni di, è morto in mare a. In base ad una prima ricostruzione a uccideresarebbe statache lo ha travolto vigilia di Ferragosto mentre si trovava in una caletta a Santiago del Teide, sulla costa di Los Gigantes dell’isola delle Canarie.abitava nella frazione Madonna delle Grazie. Era partito con la fidanzata di 23 anni per le vacanze. La ragazza è stata portata in salvo dai soccorritori ed è ricoverata in ospedale, mentre solo a Ferragosto le squadre di ricerca, a cui si sono uniti anche gli esperti del Gruppo di specialisti in attività subacquee (Geas) della Guardia Civil, hanno recuperato il corpo senza vita del giovane disperso in mare.