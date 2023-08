Cristina D’Avena | la foto in costume fa impazzire i fan | “È quasi miopia Johnny”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Ferragosto in Barbie Style… Vi penso… Godetevi il sole!”.infiamma il 15 agosto dei propri follower con uno scatto inche, come già successo in passato, scatena i commenti dei follower che dimostrano di apprezzare le forme generose della cantante. Le osservazioni degli utenti si sprecano. Si va da: “latte” a “Tutte e tre brave nel canto”, passando per la parodia di sigle di cartoni animati interpretate proprio danegli anni. Qualche esempio? “È”, “Terry e Maggie le ricordavo diverse”, “Son 2 sorelle che han fatto un patto”. Qualcun altro, lapidario, scrive invece: “Melevisione”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

FORLÌ - Sarà la voce della mitica, accompagnata dai Gem Boy, a chiudere il cartellone dell'Arena San Domenico Estate 2023. Una serata di musica e magia che, giovedì 31 agosto, accenderà l'atmosfera forlivese con un ...FORLÌ - 31 AGOSTO Arena SANDOMENICO Estate 2023& GEM BOY SOLD OUT Ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni l'appuntamento con& i Gem Boy in programma a Forlì per Arena Sandomenico Estate 2023, il prossimo 31 agosto. Sarà un concerto spettacolare, in cui l'indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, ...Il 6 settembre, ad esempio, ci sarà la serata inaugurale con il ritorno a Prato di Jerry Calà, sabato 16 settembre il concerto die dei Banana Split, e poi le date made in Prato: il ...