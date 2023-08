A giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 27,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.843,1 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. "L'incremento - spiega ...Cosa aspettate Là fuori c'è un Leone da abbracciare! Oroscopo Branko Cancrouna volta, a ... chesino a diventare Primo quarto nel vostro spazio zodiacale, fatevi sotto, non è solo d'...l'attitudine a partecipare a programmi di ospitalità per giovani studenti internazionali ... magari perché in Italia trovanodei parenti. Nella top ten da segnalare anche la presenza di ...

Cresce ancora il debito pubblico, a giugno a 2.843 miliardi - Ultima ... Agenzia ANSA

A giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 27,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.843,1 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. (ANSA) ...(LaPresse) - Cresce il bilancio delle vittime di una potente esplosione in un panificio a San Cristobal, vicino alla capitale della ...