Covid | in Uk rialzo casi e ricoveri | esperti invocano ritorno mascherine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - La risalita deie deinel Regno Unito sta mettendo il Paese in stato di fibrillazione per una possibile nuova ondata. L'aumento dei contagi è la conseguenza della arrivo della variante EG.5 ribattezzata 'Eris'. Secondo le autorità sanitarie, un

Secondo le autorità sanitarie, un contagio su sette è attribuibile a 'Eris'. Così molti scienziati invocano anche sui social il ritorno delle mascherine come misura per ridurre i contagi in ...

Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - La risalita dei casi Covid e dei ricoveri nel Regno Unito sta mettendo il Paese in stato di fibrillazione per una possibile nuova ondata. L'aumento dei contagi è la ... Spaventa una nuova variante scoperta in Danimarca e Israele: ha oltre 30 mutazioni sulla proteina Spike ...