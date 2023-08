Cossiga | 13 anni fa l’addio al ‘picconatore’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Disco verde a Berlusconi, battezzò il bipolarismo in Italia. Il sì dell'ex Capo dello Stato al governo di centrodestra inaugurò stagione alternanza, gli alti e bassi nei rapporti con il Cavaliere Domani saranno trascorsi 13dalla morte di Francescoe la scomparsa poco più di due mesi fa di Silvio Berlusconi offre l’occasione per ripercorrere le tappe del rapporto tra i due, trovatisi a incrociare i loro destini politici in un momento storico in cui con la discesa in campo del tycoon sembrava aprirsi una pagina nuova della democrazia italiana nel segno del bipolarismo e dell’alternanza, come fortemente auspicato dall’ex Capo dello Stato nella fase finale del suo mandato presidenziale. Una prospettiva che nel maggio del 1994 spinse, senatore a vita, a concedere il suo voto di fiducia per consentire la nascita del ...