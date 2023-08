Così parlo Klaus Schwab | Nel nuovo mondo devi accettare la totale trasparenza | sarà parte di te

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Vada come vada, avrà vinto ancora il Castello degli orrori e delle streghe, le Ursula, le Cristine, e dei maggiordomi assassini, loche se ne esce: “Nella, diventerà la tua personalità, male non fare paura non avere”. Perfetto! Come essere ricatt