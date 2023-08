Così l' Italia ha travolto la Romania | highlights

Le azzurre hanno battuto la Romania 3 - 0 all'Arena di Verona negli Europei di volley. Guarda gli highlights del ...Milano è al primo posto inanche nelle 'sottocategorie' dei furti con destrezza, delle auto ... È altrettanto vero che molti milanesi sono in vacanza,come molti locali sono in ferie, ma è ...... proviamo a mettere in fila alcune segnalazioni, che provengono un po' da tutta, a conferma ..., in una pizzeria ad Albenga, in provincia di Savona, due clienti hanno chiesto di "cuocere bene ...

Spazio, perché viverci sarebbe così difficile WIRED Italia