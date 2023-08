La tragedia oggi a a Corigliano Rossano Un uomo di 41 anni è precipitato con la suain mare ed è morto al porto di Schiavonea a Corigliano Rossano, in provincia di. E' accaduto intorno alle 14.45 in una zona del porto poco frequentata. Sul caso indagano i carabinieri che ...commenta A, un'è precipitata in mare dalla banchina del porto di Corigliano ed è morto il 41enne che era alla guida. A segnalare l'incidente è stata la Guardia costiera: il veicolo è finito a oltre ...Un uomo di 41 anni è morto oggi nel porto di Corigliano dopo essere caduto in mare a bordo della sua. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco didopo la segnalazione della Guardia costiera di una vettura caduta in acqua dalla banchina. La vettura è stata individuata ad ...

Cosenza, un'auto precipita in mare al porto: morto un 41enne TGCOM

A Cosenza, un'auto è precipitata in mare dalla banchina del porto di Corigliano ed è morto il 41enne che era alla guida. A segnalare l'incidente è stata la Guardia costiera: il veicolo è finito a oltr ...AGI - Un uomo di 41 anni è morto nella sua autovettura finita in mare, oggi pomeriggio, nel porto di Schiavonea, a Corigliano Rossano, sullo ionio cosentino, ad una profondità di oltre 4 metri.