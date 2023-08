“Cosa state dicendo?!” Reazione a Catena | Marco Liorni perde la pazienza Rai costretta a censurare

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Attimi di imbarazzo a, il programma condotto sembra da. Il tutto è capitato durante L’intesa vincente e qui il padrone di casa ha dovuto prendere le distanze da una frase davvero assurda. A giocare era il trio dei Dai e Dai che hanno provato ad azzeccare un termine ma con una costruzione “da denuncia”, come commenta un utente sui social. Labuffa è che i 3 ragazzi sono persino riusciti ad indovinarlo il termine, ma hanno comunque perso un punto. Il motivo? Semplice,si è arrabbiato per la costruzione della frase. Andiamo con ordine. >> “È successa unabellissima”. UeD, sono tornati insieme. Lei lo raggiunge in diretta ed è una sorpresa per tutti Per vincere i Dai e dai avrebbero dovuto ...