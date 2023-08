Cosa pensano gli italiani di immigrazione e lavoro Scrive Risso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nel corso degli ultimi anni i sentimenti verso l’sono cambiati. Gli aspetti maggiormente respingenti hanno avuto un progressivo rallentamento, così come le sensazioni più retrive e negative hanno avuto un raffreddamento. Nonostante questo, il Paese sul tema appare spaccato in due con il 41% deglischierati su sentimenti primatisti e orientati a ritenere che gli immigrati sottraggano servizi sociali e risorse importanti agli; il 51%, invece, ritiene gli immigrati una risorsa per il Paese. Il quadro evolutivo emerge se confrontiamo i dati dell’ottobre 2020, ancora in pieno periodo pandemico, con quelli di oggi. Le persone che, tre anni fa, auspicavano uno stop agli arrivi di migranti nel nostro Paese erano il 60% della popolazione maggiorenne. Gli aperturisti accoglienti erano, invece, una sparuta minoranza ...