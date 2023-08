Corso di giornalismo con stage | con un ospite d'eccezione!

(Di mercoledì 16 agosto 2023) MERCOLEDI' 27 settembre 2023 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE...

Dopo il deragliamento del Gottardo inle indagini Il treno incidentato era composto da ... Roberto Morandi roberto.morandi@varesenews.it Farevuol dire raccontare i fatti, avere il ...... ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo delproprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Neldegli anni ho scritto anche per giornali e ...... sarà presentato il libro di Federico Marchi , volto noto delligure, dal titolo: "... iniziata all'età di 17 anni con l'iscrizione alarbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come ...

I.A. e giornalismo: due nuovi corsi online su formazione-giornalisti Ordine Dei Giornalisti

Riguardano la discussione sulla libertà di stampa negli Stati Uniti e gli standard tenuti dai giornali locali americani, tra le altre cose ...MERCOLEDI' 27 settembre 2023 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE CORSO IN GIORNALISMO CALCISTICO, INCENTRATO SUL CALCIOMERCATO E ...