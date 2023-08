Correa | no all’incedibilità | l’Inter pone le condizioni sull’addio ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 16 agosto 2023)non è incedibile, anzi. Il suo futuro alè ancora tutto da scrivere, poste leper una sua cessione NON INCEDIBILE ? Occhio alla posizione di Joaquin, il cui futuro alnon è ancora certo al 100%. L’argentino può uscire in caso di offerta importante. Ne parla anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Le sue parole a Calciomercato – l’Originale: «diciamo che non è incedibile, tutte le offerte che potrebbero soddisfare Inter e giocatore verrebbero ascoltate e prese in considerazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...