Beh, magari è meglio dire un ragazzone perché, ala del Maine, all'high school alla Montverde Academy, in Florida e con Team Usa a livello Under 17, è la nuova speranza bianca del basket ...Ma prima che la sua carriera professionistica cominci si guarda già al futuro del basket pro negli Stati Uniti ed ora il nome più chiacchierato è quello diè già "The Next ...... chi Justin Edwards, Cody Williams, Ron Holland o magari anche il francese Zaccharie Risacher) il nome che verrà chiamato per primo al Draft 2025 ora potrebbe diventare quello di. Il ...

Cooper Flagg, gli Usa aspettano il nuovo Larry Bird La Gazzetta dello Sport

I l nuovo Larry Bird. Lo slogan è di quelli “impossibili” dei social media. Etichetta di prestigio, ma che significa anche avere tutta la pressione del mondo addosso. Specie per un ragazzino, un 16enn ...La NBA aspetta già Cooper Flagg: il 17enne del Maine è uno dei prospetti più chiacchierati negli Stati Uniti. Per lui sembra già pronta la prima scelta al Draft 2025 ...