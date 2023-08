Controlli di ferragosto | raffica di contravvenzioni | 9 denunciati

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Come ogni anno, in particolare nella giornata die nel fine settimana precedente, la Questura di Taranto ha intensificato i servizi deidel territorio soprattutto lungo la Litoranea Jonico-Salentina e precisamente lungo la tratta da Punta Prosciutto (limite di Provincia) a Marina di Ginosa, ossia le zone maggiormente interessate dal flusso di turisti che si riversano sulle spiagge per i festeggiamenti di. Tale attività è stata scrupolosamente condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Taranto tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e le Polizie Locali dei Comuni interessati. La finalità di tali servizi è stata la prevenzione di reati in genere ed ...