Controlli dei Carabinieri | 1 arresto e 2 denunce

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni, idella Compagnia di Manduria, coordinati dal Comando Provinciale di Taranto, sono stati impegnati in servizi di prevenzione, in particolare nelle varie località turistiche della costa, molto affollate in questo periodo. Nel pomeriggio di lunedì, i militari della Sezione Operativa hanno arrestato un 19enne di Pulsano, presunto responsabile di detenzione di droga e spaccio. Lo stesso è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e di vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nella stessa giornata, durante un servizio coordinato, finalizzato al controllo del territorio della fascia costiera è stato fermato un 46enne residente a Bologna, alla guida in stato di alterazione fisica, per presunta assunzione smoderata di sostanze alcoliche. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziale ...