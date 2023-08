Contatori di elettricità e di libertà

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I modelli moderni sono più belli di quelli del passato e anche più utili, in quanto hanno svariate funzioni. Ma forse potrebbero avere anche quello di tagliarci la fornitura in base ai nostri comportamenti. Per settimane sono stato inseguito da un signore che voleva a tutti i costi cambiare il mio contatore dell’energia elettrica. Prima mi ha fatto avvisare dal portiere, poi mi ha lasciato un messaggio nella cassetta delle lettere. Infine, mi ha fatto chiamare dalla società che si occupa della sostituzione. «Ma il mio contatore va benissimo, perché lo dovrei cambiare?» ho chiesto. «Il cambio del contatore ha la finalità di migliorare la gestione del servizio, ridurre la quota dei consumi stimati nelle bollette e monitorare meglio l’utilizzo di energia al fine di consentirne un uso più consapevole» mi è stato risposto, manco fosse uno dei call center che ti chiama a casa per proporti di ...