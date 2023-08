Consigli food & wellness da seguire anche sotto l’ombrellone

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) C’è chi si sente già con un piede sulle scalette dell’aereo, chi ha sistemato la macchina a puntino per affrontare un lungo viaggio, chi sta aspettando il relax e chi è pronto per una nuova avventura. Che sia mare o montagna, da raggiungere via acqua, via cielo o via terra, la vacanza è sempre preceduta dallo stesso pensiero: avrò messo tutto in valigia? Tra costumi, creme solari, cappelli, bandane, vestiti freschi, scarpe da trekking e tutto ciò che serve per la meta prescelta, gli esperti dell’Aspria Harbour Club di Milano consigliano di aggiungere nel bagaglioqualche piccolo tip che aiuterà a mantenere l’equilibrio mente-corpo durante le vacanze. Con i suoi trent’anni di know-how in ambito sport e benessere, il Club mette a disposizione diversi video consigli da tenere sempre a portata di mano, a partire da gustose ed energetiche ricette estive, fino a video ...