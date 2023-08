Concorso Università di Viterbo | Assunzioni per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di scienze agrarie e forestali presso l’di. Mediante il decreto rettorale n. 354/2023 datato 28 luglio 2023, l’ha avviato una procedura di selezione per occupare 1 posto di professore di prima fascia, conformemente all’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010. I dettagli della selezione sono i seguenti: Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 – Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e' pubblicato sul sito internet ...