Concorso Università di Venezia | Assunzioni per Professori

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di culture del progetto presso l’di. L’Universita’ IUAV diindice procedura di selezione pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010: struttura: Dipartimento di culture del progetto; area: 08 – Ingegneria civile e architettura; macrosettore: 08/F – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; settore concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/21 – Urbanistica; pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari a quindici. Tali pubblicazioni ...

