Concorso ex Lsu | si svolgerà in 16 regioni e 51 province Totale posti 590

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sono stati pubblicati i decreti 1391, ministeriale, dell’11 agosto 2023 e 133, interministeriale, dell’11 luglio con le indicazioni per lo svolgimento della terza procedura assunzionale destinata ai collaboratori scolastici ex LSU, ai sensi del comma 5-septies dell’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, a seguito dell’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. L'articolo .

Come avevamo già annunciato, è stato pubblicato dal ministero dell'Istruzione e del Merito il decreto relativo alla III procedura per la stabilizzazione del personale exdi cui al comma 5 septies, articolo 58, della Legge 69 del 2013. LEGGI IL DECRETO Ecco tutte le informazioni per partecipare: La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all'Ufficio ...Dopo i decreti dell'11 luglio e dell'11 agosto con le disposizioni dell'avvio della procedura selettiva dei collaboratori scolastici ex, si pubblica la nota ministeriale numero 48152 dell'11 agosto. Come annunciato, il bando della procedura verrà pubblicato sul inPA il 17 agosto. Dalo stesso giorno e fino all'8 settembre sarà ...Da giovedì 17 agosto è possibile presentare domanda per partecipare alla procedura selettiva riservata ai lavoratori exdopo l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Requisito necessario per partecipare è avere almeno la terza media e 5 anni di servizio nelle scuole statali in qualità di dipendente ...

