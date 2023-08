Con Lautaro e Thuram | così l' Inter contro il Monza?

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'esordirà in campionato sabato 19 alle 20.45ila San Siro. Ecco la probabile formazione di Simone ...

L'Inter esordirà in campionato sabato 19 alle 20.45 contro il Monza a San Siro. Ecco la probabile formazione di Simone ...... ma che dall'altra parte Juve e Inter, purdebiti e problemi societari, rimangono di '... Gli altri due sonoe Osimhen. Guarda caso, di centravanti così, ne hanno uno la Juve, uno l'Inter e l'......indiziati per sostituire il bomber inglese sarebbero Dusan Vlahovic dalla Juventus e...dei nerazzurri In queste settimane di calciomercato i nerazzurri hanno rinforzato l'attaccol'...

Marocchi: “Arnautovic si sposa meglio di Thuram con Lautaro. E in un’Inter…” fcinter1908

Questa sera alle ore 20 l'Inter sarà impegnata contro l'Egnatia nell'ultimo test prestagionale, prima di debuttare in Serie A contro il Monza sabato prossimo a San Siro… Leggi ...