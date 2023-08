Competere eu | Roberto Race | “Nubi all’orizzonte sulla dinamica economica italiana”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Secondo il Segretario Generale di.eu,, c’è il rischio che la crescita del PIL italiano nel 2023 e nel 2024 vada peggio delle attese: “Se ciò si verificherà, è fondamentale valutare quali saranno le implicazioni per la NADEF e la legge di bilancio” “Nel 2023 cominciano a manifestarsi i primi segnali di scricchiolio della tenutadell’Italia, per il convergere di una serie di fattori, ,tra tutti credit crunch e inflazione, il cui impatto produrrà effetti negativi anche nel 2024, tanto da potere portare a una revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati”.Lo dichiara il segretario generale di.Eu (www..Eu)nel presentare l’analisi ...

Lo dichiara il segretario generale di. EuRace nel presentare l'analisi del think tank sull'andamento dell'economia italiana. 'Per il Governo - spiega - ciò potrebbe tradursi in ...L' Arabia Saudita vuoleMancini sulla sua panchina. Dopo i rifiuti di Mourinho, Luis Enrique e Spalletti , gli ... I soldi percon gli ingaggi faraonici e gli investimenti fuori mercato ...Mancini ha lasciato la Nazionale, e tutti ci chiediamo il perché. Un fulmine a ciel sereno, ...quell'idea di riciclo e di ricambio che ogni Paese deve abbracciare per poterdi volta in ...

Roberto Race (Competere.Eu): "Rischio che crescita pil nel 2023 e ... Entilocali-online

Roma, 16 ago. (Labitalia) – “Nel 2023 cominciano a manifestarsi i primi segnali di scricchiolio della tenuta economica dell’Italia, per il convergere di una serie di fattori (tra tutti credit crunch e ...Dopo la grande vittoria, Mancini come allenatore dell'Italia ha iniziato a incontrare qualche difficoltà. La lunga serie di risultati positivi per gli Azzurri ...