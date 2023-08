Compagnie aeree contro l' Italia sul decreto caro - voli | intervenga Commissione Ue - Mimit | misure contro caro - voli in linea con le norme

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Limitare le tariffe 'violerebbe' i diritti delle'di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono'. Il Financial Times ricorda che Ryanair ha già ...

Limitare le tariffe 'violerebbe' i diritti delle'di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono'. ...indesiderate' aumentando le tariffea lungo ...Alcunehanno scritto alla Ue per protestare contro il decreto del governo Meloni, che limita le tariffe su alcune rotte. L'ente Airlines for Europe (A4E) - che rappresenta tra gli altri Air ...Contro la misura del governo Meloni le imprese del settore chiedono l'intervento della Commissione europea. La lettera del ceo di A4E: 'Violato il diritto a competere in modo adeguato e a determinare ...

Caro voli, le compagnie aeree chiedono aiuto all'Ue contro il decreto prezzi Il Tempo

"Le misure introdotte dal ministero delle Imprese e del Made in Italy" contro il caro-voli "sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni sp ...Il decreto caro-voli messo a punto dal governo italiano non piace alle compagnie aeree europee le quali avrebbero deciso di rivolgersi alla Commissione Ue. Le aziende invitano Bruxelles "a chiarire co ...