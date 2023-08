Come usare le vacanze per recuperare i campioni del box office 2023

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Talvolta i miracoli del boxsi ripetono. Dopo la marea di gente riportata nelle sale cinematografiche da Top Gun: Maverick un anno fa, ora è Barbie a creare code e fare numeri incredibili, in attesa che anche da noi arrivi Oppenheimer (da vedere, se possibile, nel formato in cui è nato, in 70 mm sullo schermo grandissimo). Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling conquista un pubblico trasversale (i fan degli interpreti, i nostalgici dei giochi Mattel, i fan delle commedie che partono da presupposti assurdi, etc), riunendo sulle poltroncine rosse differenti generazioni (e di conseguenza le famiglie). Sono diversi, però i film che se la sono cavata bene al box, quelli che sono riusciti a convincere le persone a tornare al cinema a livello planetario e, buona notizia, se te li sei persi quando sono usciti in sala, puoi recuperarli al volo ...