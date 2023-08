Come smaltire i chili di troppo presi a Ferragosto

Una torcia necessaria perdel Bog , Boil Off gas, la frazione di gnl che spontaneamente ...è ben noto, sin dall'inizio mi sono espresso favorevolmente alla realizzazione di tale impianto,...... del tutto inaspettata, che proprio in quel punto Edison ha in progetto di realizzare un grande torcia, alta quasial Monumento al marinaio, oveil B. O. G., acronimo che indica il Boil ...La soluzione potrebbe essere quella di installare delle isole ecologiche,fanno a Brescia, ad ... In modo tale che sia gli ospiti e sia i residenti possanol'immondizia quotidianamente. Ma ...

Blog | Prevenire la crisi idrica, la circolarità dell'acqua è una priorità Econopoly

Nel caso in cui poi si arrivi a rottamare un veicolo senza consegnarlo però a un centro di raccolta autorizzato o allo stesso rivenditore dell’auto (nel caso di acquisto con rottamazione), allora ...La dieta estiva aiuta a essere in forma nei luoghi di vacanza con giusti alimenti e cibi. Vediamo cosa è indicato mangiare.