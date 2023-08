Come si può spiare Tik Tok senza essere ‘smascherati’ | il trucco infallibile

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 16 agosto 2023) C’è un modo – anzi più di uno – per controllare qualcuno su Tik Tokfarsi cogliere in castagna. I rischi però non sono pochi. I social si rivelano una volta di più luoghi che, per quanto virtuali, abbondano di pericoli molto reali dei quali è beneconsapevoli.qualcuno su Tik Tokfarsi beccare? Puòpiù facile di quello che sembra – grantennistoscana.itQualcuno ha acutamente fatto osservare che nessuna applicazione meglio di Tik Tok ha saputo organizzare quella «organizzazione dell’egoismo al ribasso» in cui Robert Musil aveva intravisto il segreto per avere successo nel mondo capitalistico. Per dominare gli spiriti animali del capitalismo bisogna “sintonizzarsi” con la bassezza. E in effetti il modello premiato dall’algoritmo di Tik Tok è quello che prevede ...