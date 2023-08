Come Passages è diventato il film coi look più sexy dell' estate

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lungo la strada per andare a vedere— ilironicamente brutale e costantementedel regista Ira Sachs — il mio amico Aaron si è fermato davanti a un caffè: «Aspettami qui, devo cambiami nel mio outfit alla Franz», ha detto. Si riferiva a Franz Rogowski, l'attore tedesco protagonista di, che interpreta Tomas, un antieroe bisessuale e contraddittorio. Dopo qualche minuto Aaron è tornato dal bagno del locale. Si era tolto la camicia da ufficio e indossava una maglia in rete nera, perfetta per un rave. Ho pensato che stesse esagerando – vestirsi bene per la proiezione infrasettimanale di unindie – ma quando siamo arrivati al cinema, in centro a Manhattan, mi sono reso conto che ero io a non aver capito niente. Tra il pubblico in sala ho visto almeno altri due ragazzi ...

A volte il triangolo d'amore si complica ed è arcobalenonel caso di, film diretto da Ira Sachs (I toni dell'amore - Love is Strange, Little Men) già al Sundance Film Festival e al Festival di Berlino e ora nelle sale italiane il 17 agosto con ...E Martin, grafico e artista, controllatouna moglie british in un film anni 50: "Succede ogni volta che finisci le riprese di un film. Poi però te ne scordi". Game per Martin, palla a Tomas. Il ...Dopo i buoni successi low - budget di titoliI toni dell'amore, Little Men e Frankie, forse Ira Sachs ha firmato il suo film più importante.arriva nelle sale italiane giovedì 17 agosto ...

In Passages, Parigi fa da cornice perfetta a un vorticoso valzer ... presta a cornice perfetta per un vorticoso valzer di emozioni, corpi e cuori in subbuglio come quello che lo stesso Sachs e il ...Sarebbe davvero riduttivo considerare Steve Carell (61 anni oggi) soltanto un comico. E i film in streaming qui sotto lo confermano in pieno.