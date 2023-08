Nataun'esigenza per fronteggiare una didattica tradizionale, la Scuola Senza Zaino dell'... In pratica, gli studenti portano unacartella contenente solo il necessario, mentre materiali e ...Laera entrata in acqua in cerca di refrigeriotanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nel lago ma vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del ...... preferire la gestione forestale sostenibile per l'utilizzo dei boschi, promuovere lapesca ... La norma approvata, essendodetto un testo poco ambizioso, non cambia del resto gli interventi ...

Come la "piccola era glaciale" in Europa creò una potenza globale Inside Over

Al via oggi pomeriggio la Festa delle Narrazioni Popolari, manifestazione diretta e organizzata dalla rivista TerraNullius che porterà nel convento di Civitaretenga, frazione di Navelli (L'Aquila), sc ...Ancora un caso di annegamento in una piscina pubblica, anche se stavolta non è per fortuna finita in tragedia. Una bambina di 3 anni ha rischiato di annegare oggi pomeriggio nella ...