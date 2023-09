Combattere il caldo quando l' aria condizionata non c' è

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Le città ribollono di calore. Il mercurio nei termometri continua a salire, eppure ci sono degli accorgimenti semplici ma ferrei perle temperature in continua crescita dentro casa, regole ispirate a due principi essenziali: ventilare durante le ore più fresche e chiudere ermeticamente gli infissiil sole è alto in cielo. E senza dover ricorrere necessmente all'. Le ventole attaccate al soffitto, come nei film più sofisticati d'un tempo, ad esempio, da un po' sono tornate a essere di gran moda, racconta il Paìs, Se ne trovano di diverse tipologie e anche di svti prezzi, per lo più accessibili. “Il modello con luce e telecomando per un motore a più velocità è il più consigliato”, una soluzione utile soprattutto per le camere da letto ...