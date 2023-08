Coldiretti | via libera a 40mila stranieri salva vendemmia in GU

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Labitalia) - Viaall'ingresso dilavoratoriextracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Lo rende noto lanell'evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell'avvio delle importanti campagne di raccolta delle mele e della. Per accelerare le procedure il Dpcm riserva alle associazioni datoriali 15.000 quote sulle 40.000 previste, che saranno utilizzate a scorrimento rispetto alle domande già presentate alla data di pubblicazione del Dpcm. Le quote previste dal Dpcm integrativo – precisa la- sono state già ripartite, con apposita circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, ...

Roma, 16 ago. (Labitalia) - Via libera all'ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei ...