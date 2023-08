Civitavecchia | incidente a via Pertini | si ribalta con l’auto | 19enne illeso

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– Mattinata di paura a, dove questa mattina un giovane di 19 anni ha perso il controllo della sua auto. Il ragazzo, che era alla guida della sua vettura, ha colpito il guard rail eè finita sul marciapiedendosi. Immediato sul posto l’intervento delle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Polizia Locale, il 118 e i pompieri che avevano appena finito di mettere in sicurezza un palo dell’Enel pericolante a Santa Marinella sono stati dirottati in via, luogo del sinistro. Il giovane guidatore è uscitodalla macchina ma, come da prassi, è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario giunto sul posto. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area mentre gli agenti sono tuttora impegnai nei rilievi del caso e ricostruire ...

Intorno alle 10.30 si è verificato unstradale su viale Pertini a, conosciuto come il 'vialone di Campo dell'Oro'. Un 19enne ha perso il controllo della vettura sbattendo prima contro il marciapiede poi addosso al ......fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano e i carabinieri per gli accertamenti sull'. ... Del caso è stato investito il pm di turno a, che ha disposto il trasferimento del ...Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada.alle 8 di questa mattina a, in strada Bagni Sant'Agostino altezza civico 42. Una Renault Twingo con a bordo un ragazzo di nazionalità italiana, per cause in corso di ...

Esce fuori strada con l'auto: estratto dalle lamiere, è grave RomaToday

Sul posto i Vigili del Fuoco per i soccorsi con 118, Municipale e Polizia Intorno alle 10.30 si è verificato un incidente stradale su viale Pertini a Civitavecchia, conosciuto come il “vialone di Camp ...Tragico incidente a Ferragosto, nel viterbese. Ieri mattina, 15 agosto, un conducente ha perso il controllo dell’auto a Marta, sulle sponde del lago di Bolsena, schiantandosi mortalmente contro la rec ...