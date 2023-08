City | Haaland già da record alla prima giornata di Premier League

Dalle sue parti, ilbatte con costanza. Cross e tentavi apprezzabili, ma non irresistibili. ...5: Ancora una volta, come spesso gli capita in una finale, finisce fuori dai radar. ...Tranne Gudelj, che stampa il pallone sulla traversa: la Supercoppa europea è del Manchester, Guardiola vince il 36esimo trofeo da allenatore La sequenza dei rigori:- gol; Ocampos - gol; ...Manchester- Siviglia 1 - 1: sintesi e moviola SEQUENZA RIGORI:(GOL); ...

Giocano contro Haaland, lo schierano a Fantacalcio: bufera su Burnley-City Tuttosport

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Il Manchester City vince la prima Supercoppa europea della propria storia. I vincitori dell'ultima Champions League hanno vint ...Il Manchester City vince la Supercoppa europea per la prima volta. La formazione di Pep Guardiola batte il Siviglia per 6-5 dopo i calci di rigore, aggiudicandosi il trofeo dopo l’1-1 dei 90 minuti ...