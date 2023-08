City | Guardiola | “De Bruyne fuori per quattro mesi”

ItBisognerà, dunque, aspettare il 2024 per rivedere in campo De Bruyne; notizia non semplice da digerire per il Manchesterperché, nonostantepossa disporre di una rosa con enorme ...Conto alla rovescia per il calcio d'inizio della Supercoppa europea: ildisi gioca per la prima volta il trofeo e punta a proseguire la scia di vittorie iniziata col Triplete della scorsa stagione, mentre per il Siviglia (che ha già alzato il trofeo nel ...Ecco le scelte dei due tecnici,e Mendilibar, per una partita che si preannuncia davvero ... COME VEDERLA IN TV I TELECRONISTI Le formazioni ufficiali Manchester: in attesa Siviglia : in ...

Manchester City, Guardiola: "De Bruyne fuori 3-4 mesi, possibile intervento chirurgico" Sky Sport

Manchester City – Siviglia è una finale inedita e assegna il primo trofeo della stagione calcistica: la Supercoppa UEFA. In palio, il trofeo conteso tra le squadre vincitrici di Champions League e ...Il Manchester City deve fare i conti con l'infortunio capitato a De Bruyne; il club inglese, nel frattempo, ha individuato il sostituto ...