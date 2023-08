Cincinnati | Musetti eliminato da Medvedev | highlights

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La sintesi della sconfitta in due set (6 - 3 6 - 2) di Lorenzocontro Daniilnel secondo turno del Masters 1000 di ...

La sintesi della sconfitta in due set (6 - 3 6 - 2) di Lorenzocontro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di ...ATP: i risultati del 2° turno (match del 16 agosto) [1] ALCARAZ (Spa) b. THOMPSON (Aus) 7 - 5, 4 - 6, 6 - 3 [3] MEDVEDEV b.(Ita) 6 - 3, 6 - 2 PURCELL (Aus) b. [5] RUUD (Nor) 6 - 4,...... ilMasters 1000 di. L'altoatesino, fresco numero 6 delmondo dopo la vittoria di Toronto, ... Fuori al secondo turno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo: il primo, numero 39 ATP, è stato ...

Diretta Atp Cincinnati: Musetti e Sonego ko, eliminato anche Sinner LIVE Corriere dello Sport

Per il giocatore altoatesino ha pesato la stanchezza dopo il torneo di Toronto e il trasferimento nella città americana tutto in poche ore ...Niente da fare. Lorenzo Musetti non supera l'esame Daniil Medvedev a Cincinnati ed esce di scena nel secondo turno nel Masters1000 dell'Ohio. Il n.18 del mondo è stato sconfitto con il punteggio di 6- ...