Cina | nuovo intervento della banca centrale a sostegno dei mercati alle prese con le turbolenze del settore immobiliare

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ancora interventi di urgenzacinese per cercare di ridare confidenza aie quietare lefinanziarie. La People Bank of China ha iniettato oggi la più grande quantità di liquidità dallo scorso febbraio. Martedì aveva ridotto i tassi sui finanziamentidurata di un anno. Non solo, le autorità monetarie cinesi hanno chiesto ad alcuni fondi di investimento di evitare di essere venditori netti di azioni (ossia venderne più di quante ne comprano). Le preoccupazioni sulla salute dell’economia cinese si sono riaccese dopo una serie di dati economici deludenti. L’andamento dello yuan, ai minimi da 16 anni sul dollaro, riflette questa situazione che si ripercuote anche sugli indici azionari cinesi. I rendimenti dei titoli di stato decennali sono in ...