A pesare sul sentiment sono anche le notizie in arrivo dalla, dove idelle nuove case sono scesi a giugno per la prima volta quest'anno. Ciò segue l'inatteso taglio dei tassi operato ...delle nuove case insono scesi a luglio dello 0,2% mensile, per prima volta nel 2023. Si tratta dell'ultimo di una serie di dati negativi che alimentano nuovi dubbi sulla tenuta dell'...Secondo la Reuters emerge oggi che idelle case nuove sono calati per la prima volta quest'anno, a luglio ( - 0,2% mensile e - 0,1% su un anno prima), aggravando il quadro generale e rendendo ...

Cina, -0,2% prezzi nuove case a luglio, primo calo nel 2023 l'Adige

Dopo la crisi dell'immobiliare la Cina taglia a sorpresa i tassi mentre la Russia, alle prese con il crollo del rublo, fa esattamente il contrario e aumenta il tasso d'interesse al 12% - In rosso i me ...I prezzi delle nuove case in Cina sono scesi a luglio dello 0,2% mensile, per prima volta nel 2023.