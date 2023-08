Ciclista paralimpico senza braccia riceve in premio un orologio

La vicenda E' proprio quello che è accaduto a Ricardo Ten,senza braccia, premiato per la vittoria ai Mondiali con un orologio. Le immagini sono diventate virali. Ricardo Ten ha 47 anni, ...Ilspagnolo, Ricardo Ten Argiles, si è aggiudicato il titolo al Campionato del Mondo di Ciclismo su Strada a Glasgow, scatenando una certa discussione intorno al premio ottenuto. Ten ...Ricardo Ten, 47 anni, atleticaspagnolo, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro per la vittoria nello scratch test C1 all'... E il, dopo le polemiche sollevate sui social, ha risposto ...

Ciclista paralimpico senza braccia premiato con un orologio da polso: la reazione è esemplare Sport Fanpage

E ai Mondiali di ciclismo di Glasgow ha vinto quattro ori, risultando uno ciclista paralimpico fuori dal comune. La premiazione di Ten è divenata virale in un attimo: gli organizzatori, infatti, gli ...Un ciclista paralimpico a cui sono state amputate le braccia è stato premiato con un orologio da polso dopo aver vinto la categoria C1 ai Campionati mondiali UCI 2023 di Glasgow, sabato 12 agosto.