(Di mercoledì 16 agosto 2023) Arriva undiin casa. La compagine vincitrice del Giro d’Italia con Primoz Roglic e con Jonas Vingegaard al Tour de France è stata costretta a sospendere uno dei corridori in rosa. Si tratta del teutonico: terzo al Tour de l’Avenir l’anno scorso, è stato trovato positivo a un test antifuori dalle competizioni lo scorso 14 giugno. La sostanza incriminata per il classe 2001 è un medicinale diuretico. Ovviamente ora c’è l’attesa per i risultati completi e, nel, delle controanalisi. Ricordiamo cheè stato al servizio di Roglic al Giro e di recente ha partecipato anche ai Mondiali di Glasgow. Foto: Lapresse

Ciclismo: caso di doping nella Jumbo-Visma, sospeso Michael Hessmann OA Sport

