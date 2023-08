“Ci Vediamo A Casa Il Festival” | torna l’iniziativa benefica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAnche quest’anno Nusco ospiterà la terza edizione di “Ci. Il”,ideata da Angelo Napolillo che coinvolgerà ospiti e spettatori in una serata magica fatta di incontri, brindisi e concerti a sorpresa. Avverrà tutto in un’unica volta, il prossimo sabato 19 agosto, per vivere una nuova stagione ispirata ai grandi varietà del passato, con performance artistiche tra cinema, musica, arte e danza che si arricchisce, inoltre, di un filo conduttore significativo dal titolo “Corpi, tra consapevolezza e rivoluzione” che metterà in risalto storie di coraggio, accettazione e autodeterminazione. Un’occasione importante per celebrare le esperienze e le sfide dei corpi umani, affrontando temi importanti come la percezione di sé e la forza di ...