Chi era Azzurra Campari | suicida nel carcere di Torino

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 16 agosto 2023), nata nel 1995 a Riva Ligure (Imperia) era una ragazza che l’11 agosto 2023 si èta nelLorusso e Cotugno di, impiccandosi.si trovava indopo che una sentenza del 27 aprile l’aveva condannata a scontare due anni di pena per reati accumulati come ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio e oltraggio a pubblico ufficiale, risalenti a circa dieci anni fa. In seguito alla sua morte, suo fratello Mirko ha parlato di lei e ha chiarito che non era una tossicodipendente, anche se in passato aveva abuto bisogno di aiuto dal Serd.ha spiegato anche che sua madre Monica non ha rilasciato nessuna dichiarazione, contrariamente a quanto si legge sui media....